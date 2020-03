La 'unidad B' del América saca petróleo de Palogrande

Once Caldas no sabe todavía lo que es perder, pero tampoco sabe lo que es ganar en su estadio. Estuvo a punto de hacerlo ante el América, pero el gol de penalti de Ovelar no le bastó para lograrlo.

El encuentro estuvo marcado por la lluvia, pese a que durante el mismo apenas cayera agua. La tromba que golpeó Manizales las horas previas al partido obligó a que el pitido inicial se retrasase media hora, retrasando a su vez los partidos que vendrían después.

El césped de Palogrande, con ayuda de los operarios, logró estar listo para la nueva hora de comienzo, pero el partido tardó en ser un espectáculo digno de ver.

Los primeros minutos seguía habiendo mucha agua en el terreno de juego, y eso se notó. El balón no rodaba, se frenaba y pedía a gritos ser jugado por arriba, provocando muchas imprecisiones y un fútbol poco vistoso.

Los minutos pasaron, el terreno de juego se asentó y no empeoró, y el partido comenzó a abrirse. En el 15', tras un par de llegadas de peligro en un área y otra, el primer gol se asomó al partido.

Porque el colegiado pitó penalti contra Once Caldas por mano en el área, pero el VAR acudió al rescate del equipo local. Hubo mano, era innegable, pero esta fue provocada por una mano previa de un rival, lo que invalidó la acción.

Esa acción envalentonó al América, que buscó el gol, una vez engrasada la maquinaria. El once del equipo escarlata era algo inédito, lleno de suplentes, por el inminente duelo de la Libertadores ante Universidad Católica, en Chile.

Pero esos buenos instantes se fueron al traste cuando el colegiado, de nuevo auxiliado por el VAR, decretó penalti por mano de Andrade. Un penalti que tardó en pitarse porque hubo que decidir si Ovelar había hecho falta o no sobre el defensor del América, en el salto que acabó con la mano de este.

Tras unos minutos de suspense, el colegiado refrendó su decisión inicial y el propio Ovelar convirtió la pena máxima, adelantando a Once Caldas y obligando al América a tener que hacer algo distinto para salvar los muebles.

Pero el América tardó en digerir lo ocurrido. De hecho, no sería hata bien entrado el segundo tiempo, y gracias a los cambios, que el equipo de Cali mejoró sus prestaciones, también gracias en parte a que su rival bajó el pistón.

Así llegó el tanto del empate, a diez del final. Ortiz, impecable durante todo el encuentro, falló en su salida por alto y regaló el gol a Franco. El América logró empatar el encuentro y en el alargue se permitió el lujo hasta de perdonar la sentencia.

Al final, reparto de puntos. Empate que deja a Once Caldas contrariado y que permite al América respirar aliviado. El 'plan B' funcionó en esta ocasión.