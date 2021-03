La venganza de Riise en un McDonald's con el chico que le hacía 'bullying'

Los futbolistas, ocultados a veces por el escaparate al que se exponen, a veces no cuentan lo difícil que ha sido llegar a la élite para ellos. Muchas historias de superación han motivado el carácter de algunos de ellos para alcanzar el éxito. John Arne Riise, campeón de Europa con el Liverpool, contó en 'SPORTbible' lo mal que lo pasó en el colegio y cómo quiso tomarse su propia revancha años después.

El mejor recuerdo para él siempre será esa final de la Liga de Campeones en la que el Liverpool volteó el 3-0 inicial del Milan en la temporada 2004-05. En la tanda de penaltis, él falló su lanzamiento, pero los 'reds' vencieron y levantaron la 'Orejona' en Estambul. Un momento en el que Riise echó la vista atrás.

"Me hicieron 'bullying' cuando era más joven y eso me inspiró mucho cuando tenía 12 o 13 años. Cuando gané la Champions en 2005, en las vacaciones de verano volví a casa en mi país para desconectar y recordé mi pasado y a uno de los chicos que me hizo 'bullying' cuando era niño. Le vi con una camiseta del McDonald's y pensé: 'Vale, quizás sigue trabajando ahí".

"No hay nada malo en trabajar en el McDonald's, pero era mi oportunidad. Volví y entré en el establecimiento para hacer que no le conocía y pedir un Big Mac. Estaba seguro de que él iba a regresar a su caja. Dijo: 'Siguiente, por favor'. Le miré y le pedí un Big Mac. Su cara me dio absolutamente todo", añadió el noruego al recordar lo ocurrido.

Solo con la reacción de su ex compañero de clase entendió que ya había 'ganado': "No tuve que decir nada. No quería ni siquiera el Big Mac. Pagué, le di las gracias y le deseé un gran día. Solo pensé: 'Lo sabe'. Fue un gran sentimiento".

"Recibí 'bullying' en el colegio. Imagínate lo que es ser el mejor en un deporte en el que siempre eras elegido el último. Sabía que era el mejor, pero a mí siempre me elegían el último. Cuando había fiestas de cumpleaños nunca me invitaban. Usé eso como motivación extra porque quería mostrar a la gente que era bueno en algo. Empezaba a correr a las 5.30 de la mañana antes de ir al colegio durante una hora y después de la escuela entrenaba con mi equipo", añadió el ex jugador del Liverpool.

"También salía de mi casa para disparar durante tres, cuatro o cinco horas al día. Usé ese 'bullying' y esos sentimientos para asegurarme de que me fuera bien", recordó.

Riise debutó con el Mónaco con solo 18 años, a los 21 fichó por el Liverpool y con 24 fue campeón de Europa. Abandonó Anfield en 2008 y pasó por Roma, Fulham, APOEL, Odisha FC, Aelesunds FK y terminó su carrera en el Chennaiyin indio con 36 años.