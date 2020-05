La ventaja de la Lazio para llevarse a Luis Suárez

Tiene 22 años y ha llamado la atención en la Serie A y, por supuesto, en LaLiga. Son varios los clubes que quieren a Luis Suárez en Italia, entre ellos la Lazio.

El club celeste está estudiando la forma de convencer al jugador y al Watford, club que posee sus derechos y el que podría estar dispuesto a quedárselo por su temporada.

Según 'La Gazzetta dello Sport', la Lazio podría tirar por la vía de su agencia de representación, pues se trata de 'You First Sports', que es bastante conocida en el club italiano.

Esta misma agencia es la que lleve a jugadores como Luis Alberto y la que llevó a Jony al Olímpico, de modo que podría ser la llave para el aterriza de Luis Suárez.

Eso sí, lo que quiere el joven colombiano es seguir formándose en el Zaragoza, en el que ha hecho 17 goles en 30 partidos.

"Aquí, he explotado y me gustaría quedarme, pero, al final, hay que llegar a acuerdos. El Watford quiere que regrese allí, pero no han hablado con nadie. Me consta que hay varios equipos que han preguntado por mí, pero no hay nada concreto. Se decidirá todo al final de la temporada", afirmó en 'Golombianos'.