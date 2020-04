La ventaja del Madrid para fichar a Haaland

Es el chico del momento. Por 20 millones de euros aterrizó en el Borussia Dortmund y ha regado ya al equipo con goles en todas las competiciones. Son 12 en 11 partidos, unos datos escandalosos.

Por el jugador de 19 años suspiran los más grandes y uno de ellos es e Real Madrid, que hasta tendría una hoja de ruta para llegar a la firma del noruego en un futuro, pero no será en 2020 por ser demasiado pronto e inviable por la crisis sanitaria y la falta de ingresos.

El Borussia quiere mantener a su joya hasta, al menos, el 2022. En este momento, el Real Madrid, según 'AS', es el que tendrá más ventaja para negociar por algunas razones de peso.

La primera tiene que ver con la gran relación que tiene el CEO, Hans-Joaquim Watzke, con el presidente Florentino Pérez, al que admira como persona y por su gestión.

Por otro lado, Mino Raiola también quiere meter cabeza en el Bernabéu con un jugador de talla mundial, así que el primero podría ser Paul Pogba y el segundo Erling Haaland, cuyo contrato acaba en 2024.

Según pudo saber el citado medio, fuentes del Borussia Dortmund han indicado que no Haaland no saldrá antes de 2022 y que no existe la cláusula liberatoria de 75 millones de euros que expuso 'Bild'.

En cualquier caso, los contactos siempre están abiertos y hay temor por un fuerte ataque el Madrid en 2021 o 2022. El Borrusia intentará retrasar una salida de Haaland lo máximo que pueda.