La vez que Defoe y Rooney le dieron viagra a Cole: "Tenía tres piernas y ni estaba cachondo"

Carlton Cole fue un buen delantero inglés que jugó durante varias décadas en la Premier League tras despuntar en la cantera del Chelsea. Llegó a alcanzar la Selección Inglesa en el tiempo de Fabio Capello por sus buenas actuaciones en el West Ham y recordará para toda la vida la forma en que le trataron sus entonces colegas del combinado nacional.

En el podcast 'Footballer's Guide to Football', Jermaine Defoe ha desvelado cómo entre él, Wayne Rooney y Shaun Wright-Phillips le hicieron tomar viagra.

"Era un tipo que siempre estaba sonriendo y feliz. Si hay que elegir a alguien para que la tome, que sea él", reveló Jermaine Defoe que pensaron entre los tres.

"Así que llegó el momento y le dijimos que eran vitaminas. No lo dudó un momento. Yo me empecé a partir de la risa, era lo más gracioso que había visto en mi vida. Lo mejor es que no podía hacer nada con eso, le iba a tocar estar unas horas con la erección. Cuando se lo diimos... vaya cara puso", continuó el veterano delantero.

Carlton Cole, que también participó en el podcast, dio su versión: "Había borrado eso de mi mente. Eso son malos recuerdos. Ahí estaba yo, con una erección increíble y ni tan siquiera cachondo".

"Eso sí, era la persona más rápida del entrenamiento, pues tenía tres piernas", bromeó el ex delantero de West Ham o Chelsea. Tanto él como Defoe coincidieron en que Fabio Capello no llegó a enterarse de la cómica situación.