La vía italiana de Todibo: el Parma anda tras sus pasos

Pese a que llegó al Barcelona a comienzo de 2019 como un fichaje de lo más ilusionante, lo cierto es que Jean-Clair Todibo no ha demostrado en los dos últimos años el potencial que atesoraba.

Sin sitio en el conjunto de la Ciudad Condal, el zaguero puso primero rumbo a un Schalke 04 en el que no brilló y ahora milita en un Benfica en el que, entre lesiones y la falta de confianza del técnico, no tiene casi oportunidades.

Por ello, el futuro del francés está desde hace semanas en el aire. Se llegó a hablar de un posible retorno al Camp Nou en este mercado invernal debido a los problemas en defensa del equipo de Ronald Koeman, pero ahora su destino parece estar en la Serie A.

Según señala 'Sky Sport, el Parma estaría más que interesado en el futbolista francés, que querría terminar ya su préstamo en Lisboa para disponer de minutos en otro equipo, algo que le ofrecería el cuadro del Ennio Tardini.

El Barcelona, propietario de los derechos de Todibo, no vería con malos ojos el posible desembarco de Todibo en el conjunto de la Serie A con el fin de que, acumulando partidos, por fin pueda explotar y demostrar sus cualidades.