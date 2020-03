La victoria moral de Haaland y la niñatada de 730 millones del PSG

Solo son imitados los referentes. Y Erling Haaland, un niño de 19 años con sonrisa inocente y fútbol demoledor, lo fue en el Parque de los Príncipes. Tipos que cobran sumas escandalosas, el proyecto con sabor a talonario del emirato catarí, no tuvieron otra que celebrar su pase a los cuartos de final de la manera más infantil posible. Quién fue más niño, el que rio en la victoria o el que lloró en la derrota.

No fue espontáneo el gesto de Neymar en la celebración del 1-0. Se repitió en el vestuario, se hizo sobre el propio césped del Parque de los Príncipes en bloque, el club se jactó de ello por redes sociales, como se pavonean los matones ante los maltratados del instituto. Así decidió celebrar el PSG que cuatro años después no perpetraba el ridículo de caer eliminado en octavos de final de la Champions.

Cuatro años después y 730 millones después, todo sea dicho. El emirato de Catar, responsable último del aparataje empresarial que manda en el PSG, no invirtió 222 millones en Neymar para ser el tirano de la Ligue 1. No se gastó 180 para convertir a Mbappé en un mero ídolo local. No levantó un castillo de oro con sueldos de lujo en París para celebrar la Copa de Francia o de la Liga. Nasser Al-Khelaïfi estaba al frente del club con la misión de convertir al PSG en campeón de la Champions a medio plazo. Lleva allí desde 2011 y de cuartos de final no han pasado sus proyectos.

Lo que debía ser un día en la oficina, eliminar al Borussia Dortmund, costó mucho más de lo esperado. Y la liberación se confundió con mofa. Focalizada en un Haaland que vio cómo Mbappé y Neymar, tipos que idolatraba, perdieron las formas.

El noruego había cometido el 'pecado' de celebrar el 2-1 de Dortmund con un festejo zen, en posición de flor de loto. Algo que había popularizado ya en Salzburgo, no fue nada provocado por el PSG. Así le salió tras haberse echado él solo el equipo a la espalda para hacerle soñar con eliminar a uno de los favoritos.

Perder siempre curte, eso ya era una lección para el joven atacante. Las malas artes del PSG en su victoria fueron la segunda. El tipo al que con 19 años ya le piden la camiseta hombres de edad superior a la suya tiene en esa niñatada la oportunidad de seguir creciendo.

Está por ver cómo será su celebración en el próximo gol que haga. Tiene la opción de demostrar elegancia o de responder la infantilidad del Parque de los Príncipes con otra suya.

Pero si algunos de los mejores jugadores del mundo, si muchos de los sueldos más incomparables del planeta fútbol focalizaron su festejo imitándole, entonces Haaland ya ganó mucho. En París lo ascendieron de tipo con 'hype' a icono.