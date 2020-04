La vida de película de Messi en tres momentos: Newell's, River y Piqué

Messi no necesita de presentación. El mejor jugador del mundo en varias ocasiones y, probablemente, también el mejor de la historia. Hay mucha mística detrás de sus orígenes y un documental de 2014 realizado por 'Movistar' ahondó en ello. Hay dos anécdotas clave.

Buscando un club que pagara su hormona de crecimiento

En la época en la que su padre, Jorge, estaba buscando solución para que algún club ayudara a su familia a pagar su tratamiento, hubo problemas. Newell's les anunció que no iban a asumir el coste y River Plate avisó de que solo se harían cargo de la mitad.

Entonces, tal y como relatan los testigos en el documental, Jorge, enfadado, se decidió a sacar a su hijo de Argentina. Fue entonces cuando llegó el Barcelona dispuesto a ayudarles y no se lo pensó dos veces. "El padre les fue a tocar puertas para que clubes de Argentina le pagaran el tratamiento. Nadie se la jugó, el que se la jugó fue Barcelona", contó Mascherano.

Con cuidado especial en el Barça

Gerard Piqué fue quien contó esta anécdota. El central relató cómo los entrenadores, en los inicios de Messi en el club, les pedían que no le entraran demasiado fuerte. "El míster nos decía: 'sobre todo, no le entréis fuerte, que es muy pequeño, que es muy frágil, le vayáis a matar".

El zaguero le respondió a su entrenador de entonces: "No, tranquilo, no", pero le reveló la verdad a Mascherano: "Pero porque no le podíamos coger". Se refería a que el '10' era tan bueno que no hacía falta ni tener cuidado con él, pues no llegaban a quitarle la pelota.

"No sé por qué, yo, desde que vi a Leo con 13 años, siempre pensaba: 'Si esto lo puedes llevar al fútbol profesional...'. Siempre es la gran incógnita: niños con mucha calidad, con mucho talento, que se driblan a seis, meten 20 goles... Hay varios", sentenció Piqué, poniéndose más serio.