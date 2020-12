"La vida me pega, pero siempre me levanto"

Si hay alguien que sabe sobreponerse a la adversidad ese es Diego Costa. No importa los golpes que le dé la vida, la 'Pantera' siempre es más fuerte.

Reconoció el atacante que no está teniendo un año fácil. "La vida me pega, pero yo siempre me levanto", dijo a 'Movistar' tras el triunfo por 1-3 ante el Elche.

"Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo. Mi familia, los médicos, los físios, mis compañeros... Cuando no estoy en el campo, intento aportar desde fuera", continuó.

Y es que, desde que regresó al Atlético, las lesiones se lo han puesto muy difícil una y otra vez. "Siempre pasa algo... pero tengo fuerza para pelear y levantarme. Ante el Elche he vuelto con gol y muy contento", analizó.

Diego Costa explicó que tener una mentalidad fuerte es clave para pasar estos momentos duros. "Si la cabeza te dice que estás mal y te vas a hundir, es peor. Yo tengo la suerte de estar un gran club. Hay gente fuera que no tiene trabajo y está mal de verdad. Siempre me he levantado y va a seguir siendo así", continuó cargado de ánimo.

Dejó un guiño a su compañero, Suárez, que también se reencontró con el gol. "No estaba yo y Suárez no marcaba. Vuelvo y mete dos... ¡qué cabr***!", dijo entre risas. "Ojalá siga así, cuantos más goles meta para el Atleti, mejor", enfatizó.

Por último, y pese a la ley del partido a partido que impera en el Atlético, reconoció que sueña con la Liga. "No me da miedo soñar con eso. Soy un luchador, un ganador. Me costó mucho llegar al Atleti. Quien no sueñe a lo grande... para eso, mejor no vivir. Tenemos estructura para pelear con los grandes", finalizó.