La vida sin Messi: ¿cómo le ha ido hasta ahora al Barça sin el argentino?

Si no hay un repentino giro de 180 grados, Leo Messi dejará de ser jugador del Barcelona en cuestión de días o, como mucho, semanas. El club azulgrana debe prepararse para una vida sin el astro argentino a la que no está habituado, a pesar de que sí que ha habido períodos en este tiempo en los que Leo no ha jugado. ¿Cómo le ha ido sin él?