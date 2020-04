La Volpe se retira como entrenador para ser director deportivo

La Volpe lo deja. Él mismo lo dijo en 'ESPN'. No tiene la intención de seguir entrenando tras su experiencia en Toluca, club del que fue despedido tras una racha de malos resultados. A partir de ahora, se pasará a la dirección deportiva.

"Yo no quiero dirigir más después de lo que pasó en Toluca. Ya me pasó la edad, ya me pasó la presión y ahora iré donde quiera yo. Quiero ser director deportivo", afirmó en su entrevista. Ello le deja libre en el mercado laboral por si algún equipo está interesado.

Goza de una amplia experiencia tanto como futbolista como como técnico. Lleva dirigiendo planteles desde 1983, conque lleva a sus espaldas una experiencia de más de 30 años que podrá invertir en la nueva parcela que pretende dominar.

Solo queda que le lleguen ofertas de trabajo, Lo más probable es que su nuevo empleo sea en México, pues es el fútbol que más domina. Prueba de ello es que la gran mayoría de los conjuntos que han estado a sus órdenes son de dicho país.