La votación del cambio de nombre del Carranza se repetirá

La votación para el cambio de nombre del Estadio Ramón de Carranza se repetirá. El propio alcalde la ciudad, José María González 'Kichi', lo confirmó en la última de sus declaraciones a este respecto. De paso, reconoció el error en el primer intento.

"Es justo reconocer que hemos tenido un error. Un error en el proceso, en el mecanismo de elección, que ha sido francamente mejorable. Quiero que se me entienda bien lo que digo. La participación no es una broma, hay que tomárselo muy en serio. Es que cuando nosotros llegamos no se había hecho nada y tenemos que aprender de los errores", aseguró.

Explicó además que la votación se hará "teniendo en cuenta todos los elementos y se hará con todos los perejiles y cumpliendo la ley a rajatabla, denuncias, boicots y bombardeo de bots de ultraderecha". Así las cosas, puede haber nueva denominación pronto.

"Me hace gracia que aquellos que decían que esto no era importante hayan dado tanto protagonismo el cambio de nombre y hayan hecho naufragar este proceso. Que a nadie le quepa duda de que cambiaremos el nombre", concluyó el mandatario.