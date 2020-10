La vuelta de Figo al Camp Nou cumple 20 años: "Me dio pena, lo pasó mal"

Este 21 de octubre de 2020 se han cumplido 20 de años del primer cara a cara entre el Barcelona y el Real Madrid con Luis Figo vistiendo de blanco. La salida del portugués del conjunto azulgrana fue una de las más polémicas de la historia del club.

Tras cambiar el Barça por el Madrid, el luso volvió por primera vez el Camp Nou con la camiseta 'merengue', el 21 de octubre del año 2000, una fecha que ya ha pasado a la historia y no solo por la victoria 'culé' por 2-0.

La operación del traspaso de Figo al Santiago Bernabéu se cerró el verano anterior, previo pago de los 10.000 millones de pesetas (60 millones de euros) de su cláusula, tal y como recuerda el diario 'Marca'.

Precisamente de esta operación ha querido hablar Joan Gaspart a los micrófonos de 'RAC1': "Florentino hizo una jugada por la que me pidió disculpas. Le hago más culpable que a Figo de aquella operación. Era ilegal".

Además, el ex presidente azulgrana no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar del ya ex jugador portugués: "Figo se fue como un traidor del Barça, la afición nunca le perdonará".

Ese 21 de octubre, el Madrid fue recibido en El Prat con lanzamiento de objetos, repetidos el día siguiente a su llegada al estadio. Tal fue la pitada que la afición le dedicó a Figo, pitada que se prologó cada vez que el luso tocaba el balón, que el 'Pitu' Abelardo llegó a reconocer que el portugués le dio lástima.

Tras el partido, el jugador azulgrana se fue a saludar al que había sido su compañero de equipo durante años: "Lo pasó mal. Había pertenecido cinco años al Barcelona, era un jugador superprofesional, muy identificado con el club y realmente irse al eterno rival creo que para él también fue un duro golpe, no fue nada fácil, igual que para nosotros".

"Durante el partido me dio un poco de pena por él. Hizo cinco años magníficos en el Barça, defendió la camiseta con una profesionalidad intachable y lo mismo hizo en el Madrid. Sí que es verdad que tuvo que ser muy duro para él aquel partido", añadió el 'Pitu'.