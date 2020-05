La vuelta del Barça B, suspendida hasta nuevo aviso

Mientras el Barcelona está ya entrenando a nivel individual tras haber pasado de forma positiva los test de coronavirus, el filial lucha por volver al trabajo después de saber cómo acabará la temporada en Segunda División B.

Según informó el diario 'AS', el filial del club 'culé' tenía previsto pasar este martes las pruebas PCR, pero finalmente se ha decidido aplazar el control. La idea era volver a entrenar el 18 de mayo.

Así pues, el club no va a permitir que el Barcelona B inicie la actividad de nuevo hasta que el Gobierno no permita entrar en la fase 1 de la desescalada, de modo que todo ha quedado en el aire.

El citado medio pudo saber que el club ha informado a los jugadores de que esa vuelta al trabajo no se realizará hasta "nuevo aviso". El Barça B ya piensa en el 'play off' al que tendrá que enfrentarse con sede única, pero todavía no hay fecha.