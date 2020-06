"La zurda de Kubo se la ha dado Dios"

Take Kubo se fue cedido del Real Madrid al Mallorca para jugar su primera temporada en Primera División y no ha sacado mala nota. Con sus 25 partidos antes del parón, el japonés ha logrado hacer tres goles y dos asistencias.

Dani Pendín, en una entrevista con el periodista Agustín Commisso, ha estado analizando la evolución y el carácter del mediapunta, que tendrá que jugar en otro club la próxima tmeporada porque en el Madrid no tiene sitio todavía.

"Es un chico joven y muy buen futbolista. Tiene que aprender mucho, pero hoy en día es mucho mejor jugador que cuando llegó. Tiene una cabeza como si fuera de 30 años. Es muy educado y respetuoso", afirmó.

En cuanto a sus características sobre el verde, el argentino destacó su pierna izquierda: "La zurda que tiene es muy privilegiada y eso es un don que le ha dado Dios. También tiene mucha calidad y muy buen golpeo. Es una persona que siempre escucha y que siempre está atenta".

Kubo también ha sorprendido por su nivel de concentración y asimilación de conceptos y explicaciones, como dijo Pendín.

"Es muy difícil que le preguntes una cosa que dijo el entrenador y no te la conteste bien. Yo me encargo del balón parado y muchas veces no hace falta que le explique dónde tiene que ir porque él se acuerda de lo que yo dije en la charla", concluyó.