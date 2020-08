Lacazette: goles, trabajo y esfuerzo

Parece que este año es el bueno, en el que Lacazette recalará por fin en el Atlético de Madrid, un club al que se le ha vinculado desde su etapa en el Olympique de Lyon. Ahora cabe preguntarse si es el delantero que necesita Simeone.

Esta última temporada evidenció una cosa: al Atleti le falta gol. Y punto. Morata y Costa hicieron 12 y 5 goles en Liga, y no lograron cubrir el hueco dejado por Griezmann. Joao Félix hizo seis, pero no se le puede exigir que esté a la altura del francés desde el primer día.

Los delanteros del Atlético se desesperaban porque no había forma de marcar. Y no es que estuvieran especialmente fallones, es que muchas veces ni siquiera les llegaban balones.

Aún así, el Atlético se las ingenió, con una reanudación de Liga espectacular, para meterse en la Champions como tercer clasificado. Es lícito preguntarse hasta dónde habría llegado de tener más mordiente arriba.

Pues bien, parece que este verano será el que lleve a Lacazette al Wanda, tras muchos años intentándolo. No llegará siendo un prometedor delantero de 25 años, sino un curtido ariete de 29, a las puertas de la treintena.

Un jugador que en tres temporadas en el Arsenal ha marcado 48 goles, y eso compitiendo con un depredador del área como Aubameyang. En esos tres años ha marcado más de diez goles por temporada.

Pero, más allá de esas cifras goleadoras, a Lacazette se le va a exigir otra cosa: trabajo y compromiso. No hay sitio para las estrellas en el Atleti, Simeone quiere a once obreros del fútbol metidos en el partido, once perros de presa que disputen cada balón como si fuera el último.

¿Es Lacazette ese delantero? El diario 'Sport' dice que sí, pero hasta que no lo demuestre sobre el campo, vistiendo la elástica rojiblanca, no estará claro. En el Arsenal ha cumplido, ¿cumplirá en Madrid?