Lago Junior admitió la "motivación extra" para el partido ante el Espanyol

El extremo del Mallorca Lago Junior ha afirmado que el equipo jugará el domingo en el RCDE Stadium ante el Espanyol, líder de la LigaSmartBank, "con una motivación extra" debido a la necesidad de puntuar tras la derrota ante el Rayo y por la presencia de Vicente Moreno en el banquillo blanquiazul.

"Será un partido bonito, duro", dijo el futbolista marfileño en rueda de prensa. "Nos vamos a enfrentar dos equipos que bajamos (a Segunda) y la ilusión es máxima. Vicente estuvo tres años con nosotros, pero ahora cada uno luchará por lo suyo", añadió.

Lago Junior confesó que tenía ofertas de varios equipos y que no podía asegurar que seguiría en el Mallorca la próxima temporada: "No puedo asegurar nada porque no depende de mí, sino del club. Aquí estoy muy a gusto, tengo contrato, pero tengo que estar concentrado, ser humildes y trabajar todos juntos para sumar puntos cuanto antes", señaló.

El jugador marfileño analizó la derrota frente al Rayo Vallecano (0-1) en el Visit Mallorca Estadi y estuvo de acuerdo con su entrenador, Luis García, quien dijo que al equipo le había faltado fe tras el gol de Isi Palazón en el minuto 50.

"El partido fue igualado en la primera parte, después bajamos los brazos, dejamos de hacer el trabajo que nos había pedido el míster. Él nos dijo todo eso en los vestuarios, y ahora hay que estar tranquilos, y sumar cuanto antes", explicó.

Lago también se refirió a los problemas de planificación que crea el mercado abierto de jugadores, porque varios futbolistas con ofertas no saben si seguirán en el grupo, entre ellos el goleador croata Ante Budimir.

"Es un tema de la directiva, aunque es cierto que hay jugadores que no sabemos lo que va a pasar. Algunos se quedarán y otros se marcharán, pero tenemos que estar concentrados y ser profesionales con el club que nos paga. Es cierto que hay (compañeros) que entrenan aparte, pero veo a un equipo que está implicado", resumió Lago Junior.