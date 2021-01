Lainez confirmó su positivo en COVID-19

Diego Lainez viene siendo uno de los mejores activos para Manuel Pellegrini en el Betis. Después de dos temporadas y media en el conjunto verdiblanco, el mexicano ha encontrado su pico de forma a las órdenes del chileno.

Sin embargo, esta progresión puede verse afectada tras conocerse su positivo en COVID-19. El propio futbolista confirmó que está contagiado a través de su Instagram personal.

"¡Hola amigos! Quiero informarles por este medio que he dado positivo en coronavirus. Me encuentro bien, aislado en casa, con síntomas leves. Triste por el momento en el que llega y por no poder estar con el equipo. Pero regresaré más fuerte y con ganas", escribió.

Así, el mediapunta se perderá, como mínimo, el partido de este fin de semana contra Osasuna en el Benito Villamarín. Luego vendrá el compromiso copero (rival a la espera del sorteo de este viernes) y un duelo ante el FC Barcelona, para los que su presencia es una incertidumbre.