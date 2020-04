Lainez insiste: "No todo el mundo da el salto con 20 años"

El jugador del Betis Diego Lainez ofreció unas declaraciones a la 'ESPN' en las que quiso hablar de su gran salto al fútbol europeo con tan solo 19 años, dejando atrás su etapa en México.

"Tomé esta decisión y fue la mejor. Estoy terminando de formarme, no todo el mundo da el salto con 20 años. Creo que el proyecto que hay aquí se dará", comentó el mexicano.

Al mismo tiempo, el ex jugador del América se defendió de las acusaciones, como las de Miguel Herrera, por su decisión de abandonar su país y dar el salto al fútbol español siendo tan joven.

"Me parecen bien las opiniones mientras no me falten al respeto. La falta de continuidad es importante. Lo que todo el mundo quiere es jugar y eso fue lo más difícil", comentó.

Y sentenció: "Se da mala información porque la decisión de venir la tomé yo, no mis padres. Siempre me apoyaron, pero no me presionaron".