Lainez respondió a Herrera: "Crezco más en el Betis que en el América"

En una entrevista concedida a 'TUDN', el jugador mexicano Diego Lainez se defendió de las acusaciones de Miguel Herrera, que no deja de señalar que la salida del jugador bético a Europa fue muy precipitada.

"Yo respeto mucho a Miguel, pero claro que no estoy de acuerdo, porque si yo estuviera en México sería llamado más constante a la selección mayor, y sin problema yo estaría en el América, pero al fin y al cabo estando acá es donde creces, crezco más acá que estando otro año en el América como él dice", comentó el jugador del Betis.

Y añadió recordando su llegada al Benito Villamarín: "Creo que cualquier jugador que llegue un equipo y pague lo que pagó Betis por mí, no le dice que no; el que quieras del futbol mexicano, nadie hubiera dicho que no".

"Aparte, si ven esas cualidades es por algo, muchos dicen fácil y muchos opinan, pero cualquiera que llegue por un jugador y apuestan de esa manera por ti, no dices que no", sentenció el joven mexicano.