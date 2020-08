LaLiga 20-21, sin calendario: la Federación tumba la propuesta de Tebas

La eterna disputa entre LaLiga y la RFEF vuelve a hacerse evidente. Esta vez, con motivo de la propuesta de calendario de la patronal. 'Marca' publicó una carta de Andreu Camps, secretario general de la Federación, en la que asegura que no puede aprobar la propuesta de calendario ya existente.

Toda vez que Javier Tebas había recibido el visto bueno de la AFE con las fechas de la temporada 20-21, que empezaría el 13 de septiembre y finalizaría el 23 de mayo, el siguiente paso no será posible. Al menos, de momento.

Según la misiva, enviada tanto a Javier Tebas como a la AFE, al Deportivo de la Coruña y al Numancia, instó al dirigente de la patronal a que relaje sus prisas por el sorteo de la próxima competición. "No salgo de mi asombro al leer el contenido de la carta que nos envía en relación con el sorteo. Leyendo esta carta y el conjunto de los últimos escritos y comunicados de su autoría, me permito sin ningún tipo de acritud, recomendarle o aconsejarle que ponga un poco de calma en su estado de ánimo. Tranquilícese por favor, será bueno para usted, para su salud y será bueno para el fútbol", cuenta no sin una pizca de sorna.

La mano derecha de Luis Rubiales cree que no es el momento de fijar el calendario, ni mucho menos, más cuando aún no está claro si el Fuenlabrada seguirá en Segunda y si se confirmará o no el descenso del Deportivo: "Esta RFEF no puede autorizar el calendario de competición propuesto por la LNFP mientras no se resuelvan, por parte del CSD, los conflictos planteados y mientras las autoridades competentes no garanticen la opción de iniciar las competiciones oficiales de fútbol de ámbito estatal en su conjunto".

Tras un año bastante complicado y con final más tardío por la disputa de las competiciones europeas, LaLiga había esbozado un calendario con diferentes fechas para Madrid, Barcelona, Atlético y Sevilla, así como el aprovechamiento de fechas navideñas para cuadrar jornadas.

Pero la RFEF, a través de Camps, recordó que es "la única entidad" que puede llevar a cabo el desarrollo del sorteo y volvió a evidenciar la tensa relación entre las partes. "En el momento en que exista una garantía por parte de los poderes públicos competentes de poder iniciar las competiciones oficiales, la RFEF estudiará el calendario. "Absténgase de cometer ilegalidad o irregularidad alguna con el sorteo de las competiciones de Primera y Segunda División de las competiciones oficiales de fútbol en España. Se lo digo con claridad meridiana, esta RFEF no va a reconocer cualquier simulacro de sorteo que se organice desde la LNFP y no solo no lo va a reconocer, ni tendrá valor alguno, sino que además le anuncio que en el supuesto en que organice un sorteo 'no oficial' va a ser inmediatamente denunciado por fraude en las competiciones ante el CSD y ante los organismos internacionales del fútbol", escribió el dirigente a Javier Tebas.