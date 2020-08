"LaLiga no merecía que jugáramos; sentí vergüenza, rabia y humillación"

El Deportivo-Fuenlabrada se jugó al fin, pero no exento de polémica. En rueda de prensa, Fernando Vázquez volvió a sostener un discurso durísimo con el que cargó contra LaLiga y aseguró que sintió "vergüenza" en un partido que calificó de "paripé".

De hecho, al hablar del encuentro y la celebración del Dépor, aseguró que no tuvo que ver con lo futbolístico: "El equipo lo que celebró fue el sentimiento que tenía ante una situación de vergüenza, de estar siendo humillados. Yo también he aplaudido, para el Depor es un triunfo importante, pero cuando venía en el autobús me sentía avergonzado por lo que iba a pasar".

"Se tomará como un éxito, algunos cantarán las virtudes del partido porque se ha terminado la temporada, pero el precio que paga LaLiga como organización... Nos han obligado a jugar, pero no sentí alegría futbolística, sentí vergüenza, rabia y humillación", señaló.

"Lo siento por los del Fuenlabrada, no tengo nada en su contra, pero mis jugadores han dado un ejemplo impresionante. Esto es una mancha oscura en la competición, se ha vulnerado", continuó.

Respecto a quienes hablaron de un partido preparado, así respondió: "El partido sigue siendo un paripé. Un paripé montado pero no por nosotros. LaLiga no merecía que jugáramos, nos ha traicionado y ahora se nos exige competitividad".

"No se tomaron decisiones y las que se tomaron fueron erróneas. Y ni hubo ni la humildad ni la sabiduría para saber subsanar un error que hubiera evitado este mal mayor. Prometí que competiríamos porque el Depor pertenece a una asociación, aunque nos haya dejado tirados. Cada uno anda a lo suyo. Pero quisimos ser profesionales y se lo debíamos al Elche", insistió.

Por último, no quiso entrar a criticar al Fuenlabrada ni a las quejas desde Madrid: "No voy a hablar del Fuenlabrada. Aunque podría decir, por ejemplo, que acusan al Dépor de ir contra sus intereses. No. El Dépor defiende sus derechos. Y si alguien incumplió las normas... El Dépor no pide descensos, pide una Liga de 24, aunque el Fuenlabrada tampoco fue inocente".

"No digo por los contagios, siento mucho lo que pasó, ni por sus jugadores ni entrenadores. Pero desde Fuenlabrada, como organización, parten dos denuncias hacia al Depor, a dos personas del club, por lo tanto inocentes del todo no parecen", concluyó.