LaLiga no ve brote en el Atleti: jugarán contra el Celta

No corre peligro el Atlético-Celta. EFE

El Atlético presenta seis positivos, tras confirmarse los dos últimos de Thomas Lemar y Héctor Herrera. Pese al gran número de jugadores contagiados, LaLiga lo considera un "goteo", asegura Ramón Fuentes en 'Sport'. Hay preocupación, pero no lo consideran un brote como tal puesto que no cumple los requisitos para serlo. No corre peligro la disputa del encuentro.