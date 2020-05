LaLiga pide a los clubes discreción con los positivos

Discreción. Que cada positivo se lleve con naturalidad, sin escándalos y sin convertirlo en un circo. Es lo que quiere LaLiga, empeñada en reanudar el campeonato como sea. Y si hay que limitar la información, se hace.

Así lo asegura el diario 'Marca', citando fuentes de un club de Primera División. "No se va a dar información de los resultados. Los que no estén bien no se entrenarán. En el momento en el que haya positivos lo dirá LaLiga", asegura el citado medio.

"No hay lista de gente que no se entrena. No tiene sentido publicar molestias leves porque, en una pretemporada, es el pan nuestro de cada día", añade.

Como habrá bajas, para evitar especulaciones innecesarias, los partes médicos serán obviados. "Efectivamente, nos han pedido que no haya partes médicos porque es una situación sensible y prefieren centralizar allí toda la información oficial de los positivos, cuando estén todos los resultados. Sólo añadiremos los canteranos que suben a trabajar con el primer equipo", continúa.

"Así es. No podemos facilitar ni confirmar los jugadores que se entrenan o no se entrenan. Esos datos no los vamos a ofrecer para evitar confusiones", señala, para finalizar, el citado medio.

La 'nueva normalidad' en el fútbol también va a ser esto, al menos durante un tiempo. El secretismo hará un flaco favor a los clubes, convirtiendo cada ausencia de los entrenamientos en un posible positivo.