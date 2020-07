LaLiga quiere que el 'play off' se juegue con el formato de siempre

¿Cómo se va a jugar el 'play off' de ascenso a Primera en pleno lío por los casos de coronavirus en el Almería y el Zaragoza? Esta es la respuesta de LaLiga: como siempre. Isaac Fouto informó en 'El Partidazo de COPE' de que la patronal no se plantea ni cancelarlos ni cambiar su formato.

Los partidos todavía no tienen fecha para disputarse. Esta depende de una posible cautelar del Comité de Competición y de que los positivos en el Almería y en el Zaragoza no sean brotes. No lo serán si, después de varias pruebas, se confirma que los contagios no se disparan.

¿Y qué es eso de la cautelar? Se refiere a una medida cautelar. Los encuentros dependen de ello porque, si Competición decidiera tomar como medida cautelar -esto es solo un ejemplo, nada real- suspender temporalmente el 'play off', LaLiga tendría que soportar la medida.

Con este escenario sobre la mesa, la patronal tiene pensado que los equipos que tengan que esperar mucho para jugar sus duelos empiecen la temporada 2020-21 de Liga más tarde. Se desconoce cómo lo harían. Probablemente, unos días o una o dos semanas después que el resto.