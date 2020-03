LaLiga recurrirá la decisión de la jueza sobre el Girona-Barça en Miami

LaLiga emitió este viernes un comunicado tras conocerse la decisión de la jueza Ana María Aguado de dar la razón a la RFEF en el 'caso Miami' por el Girona-Barça. La institución que preside Javier Tebas aseguró que "respeta pero no comparte" la resolución y confirmó que recurrirá.

"LaLiga no duda que haya que coordinar la competición con la RFEF, pero esta coordinación no puede estar basada en decisiones arbitrarias y contra el mercado de la competencia", arrancó el organismo.

"Seguiremos defendiendo nuestros derechos y el de los clubes. Jugar UN (sic) partido de LaLiga en el extranjero, como ya hacen otras ligas de otros deportes como la NBA o la NFL, por ejemplo, es algo muy positivo para el crecimiento de la competición, para nuestros aficionados globales y hasta para la propia RFEF", se defendió LaLiga.

"Seguiremos trabajando en la expansión internacional de LaLiga, quien ya cuenta con once oficinas y 46 delegados alrededor del mundo, más 100 millones de seguidores globales en redes sociales en las que hablamos 18 idiomas, y más de 80 acuerdos con operadores de televisión internacionales", continuó.

"LaLiga es embajadora honoraria de la 'Marca España' en su categoría de Relaciones Internacionales por su trabajo alrededor del mundo y la industria del fútbol profesional genera el 1,37% del PIB español, 185.000 empleos y 4.100 millones de euros en impuestos. Con la celebración de un partido fuera de nuestras fronteras podremos seguir creciendo y generando riqueza para toda la sociedad española", argumentó.

Por último, LaLiga concluyó así su texto: "Sabemos que no es un camino fácil, pero consideramos que debemos seguir en la línea marcada para, no solo crecer, si no también defendernos de la gran competencia global".