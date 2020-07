"LaLiga terminará sin público"

LaLiga sigue su curso después de una larga lista de reuniones que desembocó en una reanudación con extensos protocolos de seguridad y, por supuesto, sin público. Irene Lozano ha celebrado el gran paso que se dio en el deporte a nivel profesional en los desayunos deportivos de 'Europa Press'.

"El logro de reanudar las ligas de profesionales, con protocolos de seguridad, ha sido un esfuerzo enorme que ha tenido su recompensa. Va a amortiguar el golpe económico y va a permitir que construyamos nuestra reputación internacional sobre la etiqueta de deporte segurido. Estoy orgullosa del 'paco de Viana' entre el presidente de LaLiga y el de la RFEF". comenzó.

Irene Lozano insistió en que es importante que no haya público en estos momentos en ningún estadio, y explicó la razón de cerrar todos los accesos a los aficipnados.

"Lo más seguro es terminar la Liga sin público. Todo está yendo bien y parecía imposible. Nos decían que estábamos locos, pero nosotros creíamos que era razonable, pero tiene que ser sin público. La decisión se justifica en las masas que mueve el fútbol. Si abrimos el 30% de algunos estadios ya serían 30.000 personas. Ahora mismo está muy claro que no, así que dentro de un mes o dos ya veremos", continuó.

En cuanto a la decisión de Casillas de no presentarse finalmente a las elecciones a la presidencia de la RFEF, Irene Lozano respetó al guardameta.

"Respeto la decisión de Casillas y es algo que no me compete. Yo hablé con Iker esos días y me ofrecí a explicarle todas las dudas que pudiera tener sobre el proceso. Casillas le ha hecho mucho bien a la Selección de España y es uno de los mejores deportistas de todos los tiempos", acabó, entre otros tantos temas.