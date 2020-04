LaLiga y la AFE, muy distantes: su reunión acaba en un desacuerdo total

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y LaLiga no han alcanzado un acuerdo para que los jugadores asuman parte de las pérdidas económicas por el impacto del coronavirus y han dado por cerrado este asunto en la reunión que mantuvieron, en la que no trataron un posible calendario.



Fuentes del sindicato explicaron a 'EFE' que ambas partes no prevén volver a abordar el asunto económico "ante la distancia de las posturas", y confirmaron que la propuesta de los jugadores para Primera división es asumir un 20% de las pérdidas para recuperar un 10% en el futuro, cuando sea posible, en caso de que no se pueda completar la competición.



Estas cifras se rebajarían a un 8% en ambos casos para los futbolistas de Segunda División. En el supuesto de poder finalizar la temporada de la forma que sea, con público o a puerta cerrada, el planteamiento de los futbolistas no contempla asumir ninguna cantidad.





LaLiga, que ha instado a los clubes a llevar a cabo ERTE, planteó que si no se puede acabar la temporada los jugadores asuman(451 millones de los 957 calculados por la patronal), si se juega a puerta cerrada un 46% (140 de 303) y, si se puede hacer con público, un 49% (77 de 156).La AFE y LaLigapara la reanudación de la actividad y el sindicato insistió en la necesidad de proteger la salud de los jugadores y de que haya la máxima seguridad al respecto cuando sea posible.El sindicato elabora un documento con medidas sobre esta materia, con aportaciones de los jugadores, quede hacer concentraciones largas, y que trasladará a LaLiga.Ambas partesen la reunión de la Comisión de Seguimiento creada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para revisar la situación generada por la pandemia del coronavirus.