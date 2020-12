Lampard confirma que Kepa será titular en Champions: "Se lo merece"

La última vez que Kepa jugó fue contra el Southampton allá por el mes de octubre. Desde entonces, el español ha estado condenado al banquillo.

Pero eso se va a acabar. La carga de partidos y la necesidad de un descanso para Mendy ha hecho que Lampard adelante que va a ser titular ante el Krasnodar en Champions. "Es un partido para él, se lo merece", dijo.

"Kepa ha estado entrenando muy bien y comportándose genial. Ya lo dije cuando hablé sobre él hace tiempo, las carreras de los futbolistas tienen altibajos. Estos baches a veces te terminan haciendo más fuerte y mejor", continuó.

Quiso dejar claro que esa titularidad de Kepa no cambiará nada: "Mendy se ha ganado el puesto a estas alturas. La presión para ganar hacer que tenga que escoger a los jugadores más en forma, pero creo que ahora hay que darle un descanso. Será una oportunidad para Kepa".

Y podría haber más caras nuevas en el once. "No queremos lesiones. Les daremos minutos a gente que quizá no haya jugado tanto como hubiese querido y que demuestran que merecen jugar más y ganar rodaje con minutos", prosiguió.

Kepa tendrá ante sí una oportunidad de oro para recuperar la confianza de Lampard. El meta, harto de su situación, estaría pensando en salir cedido en enero del Chelsea.