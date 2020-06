Lampard confirmó que no han hecho ninguna oferta por Havertz

El Chelsea todavía no ha hecho ni una sola oferta por Havertz. Lampard, el entrenador del equipo, lo confirmó en rueda de prensa. Esto da la razón a las últimas informaciones que apuntaban a un acercamiento de Madrid y Bayern de Múnich por delande de los londinenses.

"Obviamente, es un jugador 'top', pero, siguiendo con mi respuesta anterior, ciertamente, no voy a comentar sobre otros jugadores de otros equipos; no podemos centrarnos en esto. No hemos hecho ninguna oferta", dijo el técnico de la escuadra 'blue'.

"Tenemos partidos que hemos de jugar antes de que el mercado de traspasos abra, así que eso es algo que abordaremos cuando llegue. En estos momentos, nuestra concentración debe dirigirse a los partidos que tenemos por delante", añadió el preparador.

Y no son para menos las citas que les quedan. La primera y que fue el motivo de esta rueda de prensa es la que les enfrentará al Manchester City. Con el campeonato ya en manos del Liverpool, el objetivo es mantenerse en la 'zona Champions'.