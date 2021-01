Lampard discutió con un periodista: "Hablas con parcialidad de los partidos"

No hubo buena sintonía en la rueda de prensa previa a la cita de FA Cup entre el Chelsea y el Luton Town. Frank Lampard, entrenador 'blue', discutió con un periodista de 'The Athletic', Liam Twomey, a quien acusó de no ser imparcial en sus crónicas. Incluso le dijo que, si la leyeran los jugadores, les minaría la moral.

"Su confianza se hundiría si leyeran las piezas que escribes en un minuto. He leído algunos y he confirmado la parcialidad con la que hablas, es como cuando un 'experto' (lo dijo irónicamente) de las redes sociales intenta llamar la atención", le dijo el entrenador al redactor de 'The Athletic'.

Antes de que descargara ante su interlocutor, el preparador ya había aumentado la temperatura en la salda con lo molesto que se mostró para con los rumores de su cese: "No los escucho. Solo están en todas partes, como dices, si te mueves por redes sociales y no lo hago. No soy estúpido. Yo solo hago mi trabajo".

Con la vista puesta solamente en lo balompédico, es cierto que el Chelsea no pasa por un buen momento. Suma cinco derrotas y dos empates en diez encuentros de los que tan solo tres se resolvieron con victoria. Las caídas más sonadas, las que se dieron ante el City o el Arsenal.