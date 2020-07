Lampard elige al sustituto de Kepa

Los números de Kepa no han gustado nada al Chelsea. La entidad londinense ya le busca destino y podría irse cedido.

Lampard no cuenta con Kepa. Le ha dejado fuera en más de un partido y no se ha mordido la lengua a la hora de explicar sus suplencias. "No ha jugado por su estado de forma", dijo recientemente.

Tiene pie y medio fuera de Stamford Bridge. Lampard, de hecho, ya habría elegido a quién quiere en su puesto.

Según 'Daily Mail', el favorito del técnico del Chelsea para ocupar los tres palos es Nick Pope. El guardameta juega en el Burnley y tiene 28 años.

Este cancerbero lleva desde principios de año en la agenda 'blue'. Falta por ver si esa será su elección final.