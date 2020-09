Lampard erigió a Thiago Silva en uno de los líderes del vestuario

Tras la victoria del Chelsea por 6-0 ante el Barnsley en la EFL Cup, el entrenador Frank Lampard elogió a Kai Havertz, que marcó un 'hat-trick', y habló sobre el debut de Thiago Silva y su liderazgo en el vestuario

"Estoy encantado con Kai, la noche ha ido tal y como deseaba para él. No ha tenido pretemporada y firmar por el club también le llevó unos días de adaptación, así que la noche de este miércoles fue una gran prueba para él. Otro partido para que vea cómo queremos jugar sin balón, cómo él puede ser parte de eso", comenzó el técnico.

Havertz fue anotó tres goles, pero también fue clave en el de Barkley: "Él robó el balón en la jugada del gol de Ross y también puede tener libertad con balón y jugar por el centro, detrás de Tammy (Abraham). Las asociaciones con Tammy, la manera en la que se metió en el partido, ganó confianza y marcós sus tres goles... Estoy muy contento con él. El primero de muchos para él".

Sobre Thiago Silva, aseveró: "Es emocionante para nosotros, porque él ha tenido poco más de una semana de entrenamiento, así que tuvo unos perfectos 60 minutos. Demostró las cualidades que tiene. Todavía se pondrá en mejor forma y jugará mejor. Le veo en el vestuario y en el campo como un líder con autoridad para pedirle cosas a los demás".

"No habla el idioma, pero eso no es ningún problema, porque su presencia y la manera de la que dirige a la gente es algo que ya estoy viendo en los entrenamientos y que he visto este miércoles. Estoy muy contento con Thiago. Es lo que esperaba de un jugador de su nivel", agregó.