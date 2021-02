Lampard probó de su propia medicina: ¡él ya presionó para echar a Villas-Boas en su día!

Frank Lampard es historia en un Chelsea que ya apuesta el todo por el todo por Thomas Tuchel. El técnico fue despedido y, a tenor de lo comentado en Inglaterra, la plantilla tuvo mucho que ver en su destitución.

Gary Neville habló en su podcast de la misma y aseguró que no fue un hecho aislado. Según el ex futbolista, en el Chelsea suelen presionar para echar a los entrenadores cuando las cosas no van bien.

"Villas-Boas había elegido el equipo para un partido de la Liga de Campeones. Y dejó fuera a Frank Lampard, Michael Essien y a otro gran jugador. Recuerdo que los jugadores del Chelsea llamaron a los medios de comunicación para intentar que lo despidieran", explicó el ex del United, que no dudó en acusar a Lampard: "Frank formaba parte de ese grupo".

"El Chelsea se ha convertido en un club muy duro para los entrenadores. Lleva siendo así muchos años. Lampard sufrió esa brutalidad la pasada semana, pero no debería sorprenderle porque él estaba dentro cuando pasó con Villas-Boas, Scolari y otros...", concluyó el ex de los 'red devils'.