Lampard se tomó con desinterés la decisión del TAS con el City

Frank Lampard, entrenador del Chelsea, pasó por rueda de prensa en la previa del partido que enfrentará a su equipo ante el Norwich City, este martes 14 de julio en la jornada número 36 de la Premier League.

Durante la comparecencia virtual ante los medios de comunicación, uno de los temas a tratar fue la decisión del TAS de dejar al Manchester City sin sanción y permitirle jugar las próximas ediciones de la Champions League.

Un tema del que quiso hablar el entrenador 'blue', ya que si la sanción de la UEFA se hubiera mantenido, el quinto puesto de la Premier habría dado una plaza para la competición europea.

"No estaba ansioso por conocer la decisión, de hecho, no sabía mucho sobre el caso. Nunca puse mis esperanzas en que el quinto entrara en la Champions. Somos terceros, está en nuestras manos. Tenemos que luchar por ello y no nos preocupamos por los otros equipos", señaló Lampard.

Y añadió sobre el tema: "No miro más allá de nuestros partidos, queremos ganarlos todos para entrar en la Champions. Es una etapa crítica de la temporada, debenos medirnos a Norwich, Liverpool y Wolves, pero tenemos que terminar el trabajo".