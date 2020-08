Lampropoulos deja oficialmente el Dépor y se queda en el Bochum

El Bochum se quedará finalmente con Vasilios Lampropoulos. El central griego, cedido en el club alemán desde febrero, ha sido anunciado como refuerzo a título definitivo, por dos temporadas.

Vasilios Lampropoulos no tuvo un paso afortunado por el Dépor. Llegó gratis, procedente del AEK de Atenas, y gratis se ha ido. No encajó, no se adaptó y en el mercado invernal acertó al hacer las maletas y probar suerte en Alemania.

El Bochum le abrió sus puertas, y ahí encontró su sitio. Hasta tal punto que, tras negociar con el Dépor, ha logrado adquirir su pase a coste cero, aunque el central griego tuviera un año más de contrato.

Sus errores al comienzo de la temporada le costaron más de una crítica, y poco a poco fue desapareciendo de los esquemas de Anquela y Luis César. Y la puntilla se la dio Fernando Vázquez, quien prescindió de él en un dibujo de tres centrales, teniendo solo cuatro en plantilla.

Quién iba a decir que el deportivismo le iba a echar de menos. Se fue, cedido, al Bochum, dejando al equipo con solo tres centrales puros en nómina. Y entonces se lesionó de gravedad uno de ellos, Somma.

Eso propició el fichaje de Abdoulaye Ba, cuyas calamitosas actuaciones hicieron bueno a 'Lampro'. Pero él ya estaba lejos, en la 2. Bundesliga, donde disputó diez partidos con el Bochum que han llevado al club alemán a apostar por él. Ha firmado hasta 2022.