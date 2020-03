Lapetra confía en la reanudación del campeonato

El coronavirus sigue golpeando al mundo entero y el fútbol se está viendo afectado. Christian Lapetra, presidente del Zaragoza, confía que pronto se reanude la acción en España.

"Yo tengo confianza. Vamos a plantear que la competición se pueda reanudar, esperemos que sea antes que después, pero siempre lo va a marcar la situación sanitaria y social del país. Hasta que eso no esté superado y las autoridades puedan darnos el permiso para competir habrá que permanecer como hasta ahora pero nuestra confianza es poder reanudarla", ha explicado en una entrevista publicada en la web del club y en la que ha respondido a preguntas previas de medios de comunicación.

Antes de las preguntas Lapetra ha indicado que deseaba transmitir "tranquilidad, confianza y responsabilidad".

"Estoy convencido de que nuestros seguidores, aficionados, abonados y todo el que quiere al Real Zaragoza va a cumplir con las normas que nos ha impuesto el Gobierno para superar esta pandemia lo antes posible y recuperar así la normalidad, que nos costará, pero que estoy confiado en que llegaremos a ella en unas semanas", ha apuntado.

P- ¿Han tenido estos días contactos con el presidente de la Liga, Javier Tebas, para tratar el nuevo calendario de Segunda División?

R- Permanecemos en contacto tanto con la Federación como con LaLiga. Este jueves tuvimos todos los clubes una conferencia con el presidente de la Liga, Javier Tebas, para tratar y actualizar todos los temas que rodean la competición como su posible inicio y todas las derivadas que se puedan plantear. Estamos en permanente contacto y seguimos las instrucciones que tanto desde la Liga como de los diferentes ministerios se nos trasladan para poder superar esta situación.

P- ¿Cuál es su postura respecto a la posible disputa de los partidos a puerta cerrada?

R- El primer marco es saber si la competición se puede reanudar y cuándo. Y a partir de ahí tendremos que estudiar cuáles son los escenarios posibles. Si es imprescindible iniciar el campeonato con los estadios a puerta cerrada para facilitar que se cumpla con los plazos establecidos para su finalización estaremos en sintonía con el resto de clubes y con la Liga. Evidentemente, no es el mejor de los escenarios, porque todos queremos estar acompañados de nuestras aficiones, pero si la situación así lo requiere, habrá partidos a puerta cerrada.

P- ¿Le preocupa que el torneo pueda excederse más allá del 30 de junio y existan problemas con los contratos de los futbolistas?

R- Creo que tiene que haber una solución a nivel global, porque la idea es terminar la Liga antes del 30 de junio, con esa fecha en el horizonte, pero si eso no es posible habrá que articular aquellas medidas que sean necesarias para que los contratos puedan estar en vigor mientras dure la competición. De momento, de todas formas, no es una hipótesis que estemos planteando. El mejor escenario sería terminar la Liga dentro de los plazos establecidos pero, si eso no fuera posible, estudiaremos todas las posibilidades que nos da la prórroga de esos contratos. Lo tiene encima de la mesa la Liga, lo tenemos los clubes así como FIFA y UEFA.

P- ¿Qué cree que sería lo más justo en el caso de que se suspendiera definitivamente la competición?

R- No debemos plantear esa cuestión ahora mismo. Debemos organizar la competición para que finalice en los plazos previstos y si al final la situación sanitaria impide su desarrollo nosotros obviamente defenderemos los intereses del club.

P- ¿Medita el club negociar con los jugadores una reducción salarial para superar este momento?

R- No. No es algo que tengamos encima de la mesa.

P- ¿En el resto de los departamentos del Club, el Real Zaragoza valora un ERTE o una suspensión de empleo parcial para los trabajadores?

R- Son medidas que el Gobierno ha articulado en el Real Decreto para facilitar la viabilidad y el mantenimiento del empleo. Creo que ninguna de las empresas que se acojan a estas modalidades querrían hacerlo, pero la situación es excepcional y nosotros tenemos que estudiar la repercusión que esta situación tiene sobre las finanzas del Club y, llegado el caso, estudiaríamos cuáles son las fórmulas mejores para garantizar tanto la viabilidad del club como el mantenimiento del empleo.