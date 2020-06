Lapetra dijo que el arbitraje les ha perjudicado en tres de cuatro partidos

Al Zaragoza le van bien las cosas en la tabla, pero, a juicio de su presidente, podrían irles mejor si el arbitraje no les hubiera perjudicado. Él mismo lo comentó en una entrevista con 'Aragón Televisión'. A su juicio, el VAR no está funcionando como debería.

"Contra el Alcorcón, hubo una mano de Dorca que hubiese sido la segunda amarilla y ellos habrían estado con uno menos toda la segunda parte. El árbitro nos lo reconoció después. Contra el Almería, hubo tres acciones que se tendrían que haber revisado y el árbitro no quiso ni tener esa opción, y, ante el Extremadura, ya se ha visto", aseguró Christian Lapetra.

"Nos han perjudicado en tres partidos de cuatro y nos estamos jugando mucho. No sé si el VAR ha vuelto porque, de momento, no ha aparecido", sentenció. Tiene claro que el videoarbitraje no está funcionando como debería, aunque no ha adelantado que vayan a quejarse por escrito.

De los tres partidos de los que se quejó Lapetra, dos acabaron con derrota. La primera fue ante el Alcorcón, por 1-3, en casa; la segunda, un 0-2 también en su feudo, esta vez ante el Almería. El duelo que se contó por victoria fue el último, frente al Extremadura.