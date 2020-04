"A los 'culés' no nos gusta ver sufrir a Ronaldinho"

Joan Laporta ofreció una entrevista en 'GOL', en donde confirmó su intención de volver a presidir el FC Barcelona. Se acordó de Ronaldinho, quien le ayudó con su fichaje en 2003 a hacerse con la presidencia de la entidad.

"Nos vimos con él poco antes de la presentación de un documental sobre su carrera. Por desgracia después pasó lo de Paraguay. He estado en contacto con familiares suyos y me comentaban cómo iba el tema. Les transmití un mensaje de cariño y apoyo, no sé cómo se gestó todo esto pero es una lástima. A los 'culés' no nos gusta verle sufrir", dijo Laporta sobre Ronaldinho, ahora en arresto domiciliario tras pagar una fianza millonaria por salir de la cárcel en Asunción.

Sobre volver al Barcelona, fue claro: "Es un proyecto que me hace ilusión, que lo tengo presente. Estoy reuniendo a personas y profesionales de mi confianza, porque hay que pensar bien cómo revertir la situación económica del club.

Para Laporta, el Barcelona se ha convertido "en el club de los tres billones: un billón de ingresos, un billón de gastos y un billón de deuda", y aseguró que trabaja para "hacer un proyecto deportivo que ilusione y mejore lo que de ahora y la imagen institucional del Barça".