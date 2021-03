Laporta atizó a Font: "Xavi y Cruyff te han desmentido"

El debate electoral del Barcelona tuvo como protagonista a Joan Laporta, ya que era el único de los tres candidatos que no se había presentado a los debates anteriores.

En la Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona, Laporta, presidente azulgrana entre 2003 y 2010, quiso defender su condición de favorito. Además, se dirigió sin pelos en la lengua hacia Víctor Font y Toni Freixa.

"Víctor, si sigues repitiendo que Xavi, Jordi Cruyff, Benaiges..., es que no conoces la realidad del Barça. Te han desmentido. Tú dices que has trabajado mucho. Pero no sé si bien. Porque has tenido que rectificar varias veces. Además, el señor Font ha dicho que su Ferran Soriano es su amigo. Y Ferran Soriano dijo recientemente en un programa de televisión que el Barça debería explorar las vías de la SAD...", comentó Laporta.

Además, envió un mensaje de calma a los socios: "Le diría a los socios que estén tranquilos porque la situación de máxima dificultad económica es reversible. Tenemos unos activos muy fuertes y se hará un plan de choque que permitirá restablecer la tesorería. No hagan caso a los mensajes de pánico que llegan porque durante nuestra historia hemos pasado momentos así. La experiencia es un gran valor en estos momentos. Experiencia, preparación, determinación".

"Queremos que vuelvan las noches mágicas de Champions"

También se refirió a la situación del primer equipo: "Lo que haremos en cuanto lleguemos será motivar a nuestros jugadores y nuestros entrenadores. Queremos que vuelvan las noches mágicas de la Champions porque la situación es coyuntural. Con las hipótesis que trabajamos, contemplamos que el público volverá a final del año al Camp Nou. Una parte de la refinanciación de la deuda podrá ser reestructurada, pero hay dinero que hay pagar con obligación, a clubes".

"Y tendremos que hacer bonos como hacen todas las empresas. Me sorprende que le llamen bonos Laporta, pero en fin. No quiero desestabilizar al equipo ni al cuerpo técnico. En el Barça no hay temporadas de transición. Pensad que la experiencia es un grado", añadió.

Como era de esperar, Laporta también tocó el 'tema Messi': "Haremos lo que se pueda para que Messi siga en el Barça. Y tengo credibilidad porque el mismo Messi siempre ha dicho que siempre cumplí lo que dije. Y lo que haremos es hablar. Le haremos una propuesta que la sabremos concretamente cuando se haga la auditoría del Barça y sepamos cuál es la situación económica. Y acabo. Tengo confianza en que Leo contemplará nuestra propuesta, porque tenemos credibilidad".

Y dejó caer que el Barça tendrá que jugar un tiempo en Montjuïc: "Hay un contrato firmado de 825 millones a pagar en 30 años. Por deformación profesional, hay que mirar la letra pequeña. Este contrato debe ser aprobado por la Asamblea. Y hay que estudiarlo bien. Pero la voluntad es tirar adelante con el Espai Barça. Y a los socios se les tiene que decir la verdad del Camp Nou".

"Si se hace por fases, el Camp Nou será más caro y tardará seis o siete años. Hay que identificar el coste del proyecto; y luego veremos cómo lo pagamos. Porque si lo hacemos por fases, no será de 825 millones, costará más dinero. Estamos de acuerdo en que será el proyecto más emblemático del club y que alcanzará a generaciones y generaciones. Aunque se haga por fases, habrá un momento en el que no se podrá estar en el estadio", sentenció.