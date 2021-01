Laporta, confiado: "Creo que el Madrid no tiene atado a Alaba"

Joan Laporta pasó por 'Esport3' para hablar de la actualidad del FC Barcelona y las elecciones, que serán finalmente el 7 de marzo. El candidato también desveló lo que habló con Ronald Koeman sobre Eric García y su futuro en el club, además de referirse a David Alaba.

Porque aunque 'Marca' dio por cerrado su fichaje por el Real Madrid, en Alemania lo niegan. 'Bild' publicó horas después del desmentido del padre de Alaba que el jugador estaba esperando al Barcelona y la resolución de sus elecciones.

"Yo creo que el Madrid no tiene atado a Alaba. Lo primero que haré es hablar con la secretaría técnica actual para saber cómo están las cosas. Estoy preparado para hacer las mejoras deportivas que toquen", dijo en este sentido Laporta.

Sobre Eric García y la charla con Koeman en el Camp Nou junto al resto de candidatos, esto respondió: "Ronald dijo que le interesaba ahora, pero entiende la situación económica del club. Ha sido impecable. Que no nos pongan una pistola en el pecho. Si el jugador quiere venir, no hay que decidir ahora. No lo debe decidir la gestora".

Además, Laporta defendió a Koeman: "Tiene contrato en vigor, es un grande del Barça y tiene margen. Está buscando el camino para que estemos contentos. Xavi es un activo del club y acabará siendo el entrenador, pero ahora lo que quiero es motivar a Koeman y los jugadores".

Las elecciones serán el 7 de marzo finalmente, pero la Gestora aún debe acabar con los trámites: "Esperamos que se pueda votar lo antes posible. Hay desgobierno en el club, la Junta no acaba de tomar decisiones y no nos podemos permitir perder más tiempo".

"Se debería haber tomado una decisión contundente, estoy seguro de que la Generalitat lo hubiera entendido y hubiera votado. La Gestora está haciendo lo que puede intentando que esto vaya lo más rápido posible", agregó.