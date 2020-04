Laporta confirmó su intención de presentarse a las elecciones

Joan Laporta quere volver a ser presidente del Barcelona. Y ya ha comenzado a trabajar para lograrlo. Lo confirmó en una entrevista concedida en 'Gol'.

Aún no es oficial, pero trabaja para que lo pueda ser pronto. "Es un proyecto que me hace ilusión, que lo tengo presente. Estoy reuniendo a personas y profesionales de mi confianza porque hay que pensar bien cómo revertir la situación económica del club", empezó diciendo Laporta.

"Me gustaría hacer una propuesta para hacerlo. El club tiene una situación muy precaria en estos momentos, se ha convertido en el club de los tres billones: un billón de ingresos, un billón de gastos y un billón de deudas", continuó.

Deslizó unas primeras pinceladas de su proyecto. "Lamentablemente, tal como pinta, puede que no se llegue al billón de ingresos. Hay que presentar una propuesta creíble, factible", explicó.

"Es preocupante y hay que hacer un proyecto deportivo que ilusione y mejore lo de ahora y mejorar la imagen institucional del Barça. Me hace ilusión, pero decidiré a finales de este año o a principios del que viene", dijo también el ex presidente azulgrana.

Eso sí, dijo no confiar en unas elecciones anticipadas. "Han de ser en junio de 2021. No preveo un adelanto. Los que están ahora necesitan aguantar porque la situación es muy complicada y si lo dejaran ahora, se vería toda la situación que ha provocado este endeudamiento y esta situación precaria", respondió.

Y como proyecto de candidato a la presidencia, pero también como ex presidente, Laporta analizó algunos temas de acutalidad en el Barcelona, como la hipotética llegada de Xavi al banquillo.

"Tiene muy buenas maneras, seguro que lo está haciendo muy bien y cogiendo experiencia. Tiene que ser él quien decida, que él mire cuándo es el momento en el que ya está preparado para entrenar", dijo.

"Será un gran entrenador de fútbol. Como jugador ya vivía para esto, es lo que más le gusta. Seguro que lo hará bien", añadió al respecto del ex futbolista azulgrana.

Eso sí, no quiso mojarse al respecto de si es muy pronto o no para que dé un salto tan grande. "Yo no debo decirlo, debe ser él, que sabe mucho más de fútbol que yo y es muy listo", contestó.

"Cuando le hicieron la propuesta dijo que no y me pareció muy prudente. Le oí unas palabras y pensé que sabía bien lo que decía, que era consciente de que necesitaba tiempo", apuntó a continuación.

Laporta también fue cuestionado al respecto de su relación con otros presidentes, como Florentino Pérez. "Yo tenía mi propio estilo, que se forjó en base a lo que he visto. De cada presidente que conocí valoré sus cualidades y traté de aprender de ellos: el glamour, la valentía... Mantuve buena relación con todos", respondió.

"Teníamos nuestros estilos, pero siempre mantuvimos concordia institucional e incluso una buena relación personal", dijo, al respecto del presidente del Real Madrid.

Insistió en esa idea de cordialidad, que tanto choca en la cabeza del aficionado. "Siempre se portó como un caballero desde diferentes posiciones y como competidores. Siempre se superaban las diferencias con civismo y concordia", explicó.

"Me acuerdo que fui al entierro de una persona relevante en el universo Real Madrid, Pedro de Felipe, y quise mantener una posición discreta. Me vino el asistente personal de Florentino y me dijo que quería que me sentase al lado suyo. Incluso insistió. Me dijo: 'Al enemigo lo quiero cerca", rememoró Laporta.

No faltó el elogio hacia Pep Guardiola, el entrenador que encumbró a su Barcelona. Cuestionado por otros clubes que le gusten, eligió al City. "El City en la Premier. Que Pep siga triunfando... Me alegro muchísimo por él", afirmó Laporta.