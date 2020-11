"Laporta es el gran favorito a la presidencia"

Agustí Benedito estará una vez más en la pomada para tratar de ser el próximo presidente del Fútbol Club Barcelona. El precandidato habló este jueves 19 de noviembre en 'Radio Marca' y repasó varios temas de la actualidad 'culé'.

Benedito tocó diferentes temas e hizo especial énfasis en la situación de dos mitos vivientes del conjunto azulgrana como son Lionel Messi y Gerard Piqué, que atraviesas momentos muy diferentes en la entidad.

"Leo manifestó su decisión de querer abandonar el club y escuchar eso fue muy doloroso. Claro que todos queremos que Leo cambiara de opinión y se quedara con nosotros muchos años, pero también digo que si finalmente deja el Barça, pues seguiremos. Mi voluntad y mi deseo es que cambie de opinión pero lo veo con preocupación", comenzó.

"Sobre Piqué, me encantaría que se retirase en el club, es un 'culé' de piedra picada y tiene un conocimiento de la complejidad de la institución. Tiene un talento bestial, increíble y me encantaría no solo que se retirara en el club sino que siguiera ayudándonos por muchos años", aseguró sobre el central.

Por último, de cara a los futuros comicios, Benedito dejó claro que el gran favorito es uno que ya sabe muy bien lo que es presidir el club. "Laporta es el que tiene más posibilidades de ganar, ha conseguido tener un apoyo fiel en estos años y de salida es el que cuenta con más apoyos, pero es cierto que luego viene la campaña y ahí es donde tenemos la esperanza. Si hay muchos candidatos, Laporta puede ser el próximo presidente; si en cambio hay 2 o 3 candidatos ahí no está tan claro quién puede ganar", sentenció.