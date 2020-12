Laporta está de vuelta: 'La situación económica del Barça es dramática'

El ex presidente del Barcelona Joan Laporta ha presentado oficialmente este lunes su nueva candidatura a la presidencia del club azulgrana y lo ha hecho con el lema 'Estimem el Barça' ('Queremos al Barça').

En sus declaraciones, Laporta ha comentado: "Quiero unir a todo el barcelonismo. El barcelonismo nos hermana y es momento de ir juntos para empujar al equipo al éxito y a la victoria, a la gloria".

Laporta ha asegurado que vuelve a presentarse a las elecciones por amor al club: "Tenemos que hacerlo sin mirar atrás y sin reproches. Me presento porque quiero al Barça, a su gente y su afición, a La Masia, al club".

"Quiero volver a servir al Barça, tememos la preparación, experiencia y determinación necesarias para hacer los cambios que el club necesita", añadió el ex presidente 'culé'.

"Hemos de recuperar La Masia con una nueva metodología que la convertirá en un centro de excelencia deportiva. De La Masia han salido jugadores determinantes: Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Valdés, Pedro, Piqué... determinantes en la historia del club reciente y que los tienen como referencia", prosiguió el catalán.

"Tendremos que vender jugadores para conseguir ingresos"

Además, Laporta explicó cómo hará para recuperar la situación económica del club: "Trabajaremos para recuperar la situación financiera del Barcelona, que es dramática, pero la revertiremos con esfuerzo y trabajo. Tendremos que arremangarnos, coger la maleta e ir a vender para conseguir nuevas propuestas de ingresos".

Y añadió: "Tenemos un plan de choque detallado que iremos desgranando. La economía se reconducirá cuando volvamos a ganar y entonces se tomen las decisiones adecuadas. A veces se va demasiado rápido cuando se tiene un ingreso importante y se ha de poner la pausa para tomar la decisión adecuada".

"Trabajaremos para volver a ganar y dominar la Champions"

En cuanto a los principales objetivos, explicó: "Trabajaremos para recuperar a los jugadores de nuestro primer equipo, para volver a ganar y para dominar la Champions. La historia del Barça con la Champions es de éxito en el inicio de este siglo y por desgracia se ha truncado en las últimas temporadas... Trabajaremos como hice en mis primeros años en el club, tomando decisiones que nos lleven a la primera línea deportiva, económica y en el compromiso social".

"Ser presidente del Barça fue un honor y di los mejores años de mi vida, y volverlo a ser es el mayor reto de mi vida. Si los socios y socias confían en mí, estoy convencido que lo volveremos a hacer, incluso mejor. Lo haremos con optimismo, siendo fieles a nosotros mismos, huyendo de catastrofismos, con humildad, con vocación de servicio, generosidad y valentía".

"Nadie puede dudar de que Messi quiere al Barça"

Sobre el tema Messi, Laporta declaró: "Nadie puede dudar de que Messi quiere al Barça, y nos respetamos y nos queremos, pero no he hablado con él. No es conveniente. Cuando pasen las elecciones espero tener la confianza del socio y entonces hablaré con él. ¿Mbappé y Haaland? Hablar de fichajes sería una falta de respeto hacia nuestros jugadores. La mejor recomendación es no molestar la estabilidadd el primer equipo, aunque se tengan planes. No lo haré".

"Messi quiere al Barça y estoy seguro de que le dará una oportunidad y veo, por el respeto y la estimación que nos tenemos, que tengamos una conversación para ayudarle a decidir lo mejor para él y el Barça. Sé que nos dará un margen. Sé que tiene ofertas de otros clubes, pero Messi siempre ha tenido. Moratti pagaba 250 millones por él en el 2006 y dije que no. Le pagaban un dineral y dijo que no. Se vio su cariño por el Barça", prosiguió Laporta.

"Él siempre tuvo ofertas. En 2006, Moratti me daba 250 millones para llevarlo al Inter y me dijo que no. Ahí vi la estima de Messi y su familia por el Barcelona. Su padre me preguntó qué haría como padre y se lo dije, que lo mejor era quedarse, le dije que haríamos un equipo que le acompañaría a conseguir los mayores éxitos, que tocaría la gloria y haría historia", recordó.

Y añadió: "Él y toda su familia están a gusto aquí, en Cataluña, les gusta la vida que llevan en Barcelona o Castelldefels. Además, Messi no es una cuestión de dinero, aquí que debemos estar a la altura como club. Hemos de darle un trato casi familiar. Si hubiera habido elecciones antes, quizás ya no estaríamos en esta situación".

"Tenemos una relación de respeto y cariño. Lo mejor para él es esperar a ver quién gana y qué le propone. Creo que con una buena propuesta, Messi eligiría al Barça. Él nos conoce y sabe cómo tratamos a los jugadores, a La Masia. Si de algo estoy orgulloso es que siempre se ha cumplido lo que le he dicho. Queremos un proyecto ganador que vuelva a dominar la Champions, y creo que con Leo en la plantilla hay mimbres para hacer un buen cesto. Espero que lleguemos a tiempo para que se produzca esta conversación", sentenció sobre el tema Messi.

También se refirió el candidato al actual entrenador azulgrana: "Ronald Koeman se merece un respeto. Es un grande del Barça y tiene un margen que permite su contrato y hemos de estar predispuestos a que lo haga bien. No ha tenido una papeleta fácil, pero es nuestro entrenador y tiene margen".

"A Xavi lo aprecio mucho, lo he tenido como jugador como presidente y es uno de los que deben de ser referente, en el que deben mirarse los jóvenes de La Masia. Es un hombre que sabe mucho de fútbol y quiere enfocar su vida al fútbol y estoy seguro que algún día sus deseos se realizarán en el Barça. No he hablado con él sobre el proyecto deportivo", añadió Laporta.

Laporta emprende de este modo una nueva carrera electoral, con rivales como Víctor Font, Toni Freixa, Jordi Farré, Lluís Fernández Alà, Emili Rousaud, Xavi Vilajoana, Agustí Benedito y Pere Riera.