"¿Laporta? La gente necesita un cambio y aire fresco"

Con el 24 de enero en el punto de mira, los precandidatos para la presidencia del Barcelona ya entonan la carrera hacia el puesto. Y si es para dejar atrás a otro candidato, mejor.

Es lo que ha hecho Jordi Farré, el precandidato que prometió pizzas y tatuajes, en 'Goal'. "¿Laporta? Creo que no hay ningún candidato que pueda considerarse como favorito porque estamos todos muy igualados y las encuestas así lo reflejan. La gente necesita un cambio y aire fresco. El ciclo 2003 ha acabado y la gente lo sabe. Laporta hizo cosas buenas pero segundas partes nunca lo fueron", djio.

Una de las cuestiones a tratar fue la pancarta puesta por Laporta en Madrid. "Me hizo gracia cuando la vi, pero no tengo claro si eso es lo que desea el socio del Barcelona. Es un poco como lo de los tatuajes y las pizzas. La mía iba dedicada a los socios más jóvenes. Me gusta que la campaña sea divertida y simpática, pero él lo único que vende es a Joan Laporta y nosotros, en cambio, estamos planteando cómo gestionar el club", argumentó.

"El 24 de enero iré a dormir muy temprano para levantarme a las siete de la mañana y ponerme con la renovación de Leo Messi, la refinanciación de la deuda y la definición del espai Barça", incidió Farré.

Precisamente uno de los puntos importantes es la renovación de Messi: "Estoy seguro de que quiere quedarse en el Barcelona, él es 'culé' y el club le necesita. Debe ser la guinda del pastel. Con su edad no podemos construir un equipo a su alrededor, sino que tiene que ser la guinda. Es el mejor de todos los tiempos y, si soy presidente, puedo asegurar que no se moverá del club. Messi jugará en el Nuevo Camp Nou".