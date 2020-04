"Laporta me dijo: '¿Sabes quién es Messi?' No"

El paso de Demetrio Albertini por el Barcelona no dio para mucho. El italiano aterrizó en la Ciudad condal cuando ya afrontaba la última etapa de su carrera y no pudo aportar demasiado al conjunto azulgrana.

Sin embargo, Albertini no olvida cuando, al poco de llegar, tuvo que reconocer no saber quién era Leo Messi. Aunque el argentino ya había debutado incluso en partido oficial, al bueno de Demetrio le pilló en fuera de juego a la hora de fichar por el Barça.

"Laporta me preguntó: '¿Sabes quién es Messi?' Y le dije que no", explicó en 'Sky Sport'. A pesar de que Leo fue una de las primeras personas que vio en el club, el italiano recordó a la perfección cómo no sabía quién era en aquel momento.

"Llegué en enero, fui al campo de entrenamiento y estaba solo porque el equipo tenía el día libre. Llegó Messi, el presidente Laporta me preguntó si sabía quién era, y le dije que no", profundizó el italiano, ahora director técnico de la Federación Italiana.

Albertini reconoció que enseguida supo ver que aquel pequeño chaval iba a hacer historia: "Después de dos entrenamientos, ya lo entendí todo. Estaba claro que iba a convertirse en alguien muy grande".