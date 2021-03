"Laporta me dio su confianza en el avión tras el partido de París"

El FC Barcelona visita a la Real Sociedad y Ronald Koeman habló en rueda de prensa de un partido que habrá disputado ya tres veces con los 'txuri-urdin'.

"Es un gran rival, que te presiona, que se entrega. Los otros partidos han sido muy justitos y sabemos que será muy complicado", espetó el técnico azulgrana ante los medios de comunicación en el Camp Nou.

Que la Real tenga antes que el Barça la final de Copa, ¿puede influir?: "No creo que pueda influir porque después del partido de mañana (por el domingo) hay un parón para los partidos de selecciones y hay momento de que ellos preparen su final contra el Athletic. Nos esperamos a un rival fuerte y lo sabemos porque es la tercera vez que jugaremos con ellos".

Joan Laporta ya manda y gestiona el Barça. ¿Cómo lo ha notado en el día a día?: "Es importante para el club que ya haya un presidente y un futuro. Nosotros hablamos de ello y es importante la tranquilidad de tener a alguien que es la cara del club dentro y fuera, y a nosotros nos toca hacer lo mismo, sacar resultados y jugar bien. En eso no cambia nada, pero sí ha sido muy importante tener a Laporta como presidente".

El nuevo presidente también ha apoyado a Koeman: "Para uno es importante que le destaquen el trabajo que se está haciendo. Personalmente, en el avión tras el partido de París ya me dio su confianza. Es importante seguir trabajando, porque esto cambia mucho y rápido cuando los resultados no llegan. Ojalá que esto sea un proyecto para mucho tiempo".

"Tenemos un parón y tendremos tiempo de hablar sobre el futuro del equipo. Estas semanas las usaremos para hablar con la gente del equipo, de fichajes si es posible... Tendremos más tiempo de conocernos más. Es un momento para estar juntos", añadió sobre la planificación de las próximas semanas.

Al neerlandés también le alabó Carles Tusquets, ex presidente de la Gestora: "Con él hemos hablado sobre varias cosas en los últimos tiempo. También temas de salario. Los jugadores y yo debemos entender que la situación económica no pasa por su mejor momento. Y yo por supuesto que estoy dispuesto a ayudar en cualquier sentido. Le doy las gracias por sus palabras. Yo estoy a gusto y no quiero decir que esté trabajando para quedarme mucho tiempo, sino para ganar partidos y que los 'culés' estén contentos con la imagen del equipo".

"¿Doblete? No me gusta hablar de eso porque hace tiempo éramos muy malos y perdíamos partidos. Tenemos un calendario dificilísimo y cualquier partido es complicado. Tenemos una final de Copa del Rey que ganar contra un rival fuerte. Queda mucho y no es el momento de pensar en eso. El equipo está concentrado en la Real Sociedad, que es un partido más importante que el de dentro de un mes", explicó sobre las opciones del equipo. "Por trayectoria claro que podemos aspirar a algo, pero nos toca seguir. Eso es lo más importante", agregó.

¿Cree que este partido va a ser el más decisivo de aquí al final?: "No lo creo, y claro que estando por detrás del primero, cada partido que no ganamos nos puede costar algo. Es un campo complicado, es un equipo que juega muy bien y que tiene un entrenador que trabaja muy bien su juego. Será un partido donde tendremos que dar la cara, estar a nuestro nivel con balón y sin balón. Y será interesante porque lo táctico cuenta mucho".

A Koeman se le preguntó por la ausencia de público en LaLiga: "Entiendo la diferencia con las categorías inferiores. Entiendo que el Barça B va a jugar con menos de 1.000 personas en el campo y eso es un paso más. Hay que tener confianza en el Gobierno, que sabrá qué es lo mejor para tener gente de vuelta en el estadio".

Y cómo no, uno de los nombres de moda, Erling Haaland. ¿Le gustaría entrenarle?: "No es momento de hablar de un jugador que no es nuestro. Por respeto a su club, por respeto a los demás. Sobre todo que con el nuevo presidente se habla mucho del año que viene y de fichajes, pero eso no me gusta. Yo necesito concentrarme en el partido, en los jugadores que tenemos. El año que viene será el año que viene. No voy a contestar individualmente sobre jugadores que no son nuestros".

Messi le quitó el récord de goles de falta directa en el Barça: "Yo no estoy para tirar más faltas. Tuve mis tiempos donde sacaba mi rendimiento y era muy efectivo, como Leo, pero no se puede comparar. Él es zurdo y yo diestro, los dos hemos marcado así en partidos importantes y ojalá que siga marcando más. Es lo mejor para el equipo".