Laporta rechazó fichar a Cristiano por Ronaldinho: "No me arrepiento"

Eto'o en punta, Messi por una banda, Cristiano Ronaldo por la otra y Ronaldinho repartiendo juego. ¿Pudo pasar en el Barcelona? Sí. Joan Laporta, actual candidato a la presidencia y ex máximo mandatario, lo confirmó en una entrevista al afamado usuario de Twitter 'Iniestazo'.

"Sí, acabábamos de fichar a Ronaldinho y a Rafa Márquez. La gente de Márquez nos propuso fichar a un chico que se llamaba Cristiano Ronaldo, que, en ese momento, estaba en el Sporting de Lisboa", comenzó relatando para luego especificar cómo fue la oferta.

"Me abordó y me dice: 'hay un jugador que lo tengo vendido ya al United por 19 millones, a ustedes se los dejo en 17', pero nosotros habíamos invertido ya en Ronaldinho. En ese momento, Cristiano jugaba más en la banda que en el centro, pensábamos que, con la inversión que habíamos hecho con Ronaldinho, estaba más que cubierta. No me arrepiento", completó.

El fichaje de Rafa Márquez, surrealista e interesante

Laporta también explicó cómo se dio la incorporación de Rafa Márquez. Jorge Mendes jugó un papel clave. "Estaban intentando vendernos a la 'triple A', que eran Ayala, Albelda y Aimar. Jorge Mendes viene y dice: 'Felicidades, presidente', empieza a hablar con Txiki (Begiristain) y dice: 'Tengo un central para el Barça, buenísimo", explicó Joan.

"Si lo traigo por cinco millones al Barça, ¿me lo ficha?' Le conté a 'Txiki' y me dijo que era imposible que lo trajeran por cinco millones, le respondí que le había dado la mano y que, si lo traía por cinco millones, lo teníamos que fichar porque el presidente solo tiene una palabra, su palabra es ley", añadió.

"Pasan dos semanas y me dice la secretaría de recepción: 'Hay un señor con un chico, que dice que ha quedado con usted', yo pensé: 'No he quedado con nadie'. Me dijo: 'Sí, que viene de Mónaco'. Empecé a ligar la historia, le dije que pasara y llegó (Mendes) con la carta del Mónaco donde vendían a Rafa Márquez al Barça por cinco millones. Llamé a 'Txiki' y le dije: 'Ya tenemos central', se pararon las negociaciones con los otros y fichamos a Márquez", concluyó.