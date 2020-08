Laporta saca el látigo: "Sospecho que quieren vender a Messi; son unos cobardes"

Joan Laporta ha sacado el látigo en el proceso preelectoral del Barcelona. Como buen conocedor de la casa y del entorno, se mostró muy crítico con Josep María Bartomeu. Apareció por su cuenta de Twitter y lanzó dos torpedos directos a la línea de flotación usando el nombre de Messi y Luis Suárez. Fue a dar donde duele.

Para el empesario catalán, los actuales movimientos de la directiva definen "una forma de actuar impresentable y que perjudica la imagen del club". Tras ello, además, cree que se esconde la intención de prescindir de la gran estrella azulgrana.

"Me hacen sospechar que quieren vender a Messi, lo que sería un error histórico", comentó Laporta sin miramientos.

Además, se mostró bastante crítico acerca del 'modus operandi' empleado en la comunicación a Luis Suárez de que no está en los planes de Ronald Koeman para la próxima temporada.

"¿Le han dicho a Luis Suárez que no cuentan con él por teléfono? Me parece un acto de cobardía por parte del presidente y una falta de respeto al jugador", lamentó el ex presidente.

En un segundo tweet, corto pero contundente, el precandidato lamentó el proceso actual que vive el Barelona con la actual directiva: "Pobre Barça en manos de estos incompetentes".