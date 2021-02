Laporta someterá a referéndum la marcha temporal a Montjuïc

La marcha temporal del Barcelona al Estadio de Montjuïc es una posibilidad real en estos momentos. Aunque dependa de cómo se enfoque el proyecto de renovación del Camp Nou y el Espai Barça, el club no quiere pillarse los dedos.

Laporta dejó caer que es algo que puede ocurrir, lo que generó cierta inquietud en los socios. Porque no sería una mudanza de unos días. Se trata de una obra de dos años de duración.

Dos temporadas en las que el Barça tendría que jugar en otro estadio, si las obras son incompatibles con el uso normal del Camp Nou y el Espai Barça.

Pero, como explica 'AS', Laporta, en caso de ganar las elecciones, no impondrá esta mudanza al club. Someterá a referéndum entre los socios la posibilidad, y en caso de que ganase el 'no', buscará alternativas.

Otros candidatos, como Freixa, se oponen frontalmente al traslado, y han encontrado en esta sugerencia munición de calibre pesado para atacar al hoy favorito a la elección.

Hay que recordar que el Estadio de Montjuïc fue la casa del Espanyol durante doce temporadas, desde su marcha de Sarriá a la mudanza al RCDE Stadium, el actual coliseo 'perico'.